Otkrivena mreža pedofila, među uhapšenima i lice iz Sremske Mitrovice

preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, učestvovali su u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu „Mozaik 2025“, koja je sprovedena u saradnji sa policijama sedam zemalja regiona i koordinirana u okviru Evropske platforme za borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala.

U saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i sa policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Jagodini, u junu 2025. godine, podneto je sedam krivičnih prijava protiv sedam lica sa teritorije Republike Srbije, i to: M. M. (2002) iz Sremske Mitrovice, N. I. (2006) iz Beograda, G. I. (1960) iz Pančeva, G. P. (1961) iz Novog Sada, M. K. (1994) iz Kragujevca, M. V. (1996) iz Beograda i M. U. (2002) iz Jagodine.

Osumnjičeni se terete da su izvršili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, tako što su u dužem vremenskom periodu putem interneta preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale seksualnim iskorišćavanjem dece.

Pretresima stanova i drugih prostorija kod svih osumnjičenih, na računarima i elektronskoj opremi pronađeni su brojni foto i video materijali nastali seksualnom eksploatacijom dece, uključujući i sadržaje koji prikazuju najteža krivična dela nad maloletnim licima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da će nastaviti intenzivan rad na zaštiti dece u digitalnom okruženju, kao i na jačanju saradnje sa međunarodnim partnerima u cilju brzog otkrivanja i hapšenja počinilaca.