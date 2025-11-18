Obuka spasioca na vodi u Subotici

Đorđe Nedeljković, spasilac na vodi Crvenog krsta Sremska Mitrovica, učestvovao je na petodnevnoj obuci za spasioce na vodi, održanoj od 20. do 24. oktobra u Subotici. Obuka je organizovana u saradnji sa službom za spasavanje na vodi “Nemačkog Crvenog krsta.” Tokom boravka, spasioci su imali priliku da kroz stručna predavanja, praktičan rad i razmenu iskustava sa kolegama iz Nemačke unaprede svoja znanja, posebno u radu sa decom i mladima u okviru spasilačkih službi na vodi. Pored predstavnika Crvenog krsta Sremska Mitrovica, obuci su prisustvovali i spasioci iz Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Aleksandrovac.