Većnici u Inđiji o budžetu za 2026. godinu

Arhiva

Inđijski većnici su se na današnjoj sednici izjasnili o Zaključku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2026. godinu. Kako saznajemo, novi budžet je planiran u iznosu od oko 3,8 milijardi dinara, razvojni je sa kapitalnim investicijama, a rashodi su u ravnoteži sa prihodima.

Pored toga, na sednici je razmatran i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Inđija za period od 01. 01. 2025. do 30. 09. 2025. godine i donošenje Odluke o usvajanju istog. Na dnevnom redu su se našle I izmene I dopune programa poslovanja JP “Vodovod I kanalizacija”, kao I usvajanje Izveštaja o radu javnih preduzeća za period za prvih šest emseci ove godine i utvrđivanje predloga Zaključka o prihvatanju istog, utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin“ Inđija, donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka rada na položaju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Inđija. O tome će se na prvoj idućoj sednici izjasniti Skupština opštine Inđija.