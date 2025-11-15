Obeležena lekarska slava

Aktuelno Vesti Sremska Mitrovica | November 15, 2025

U organizaciji mitrovačke podružnice lekara Vojvodine, u kapeli Sv. Kozme i Damjana u krugu
Opšte bolnice Sremska Mitrovica, obeležena je lekarska slava, u prisustvu lekara i zdravstvenih radnika  Sremske Mitrovice i Šida.
Molitvu rezanja slavskog kolača služio je arhijerejski namesnik sremskomitrovački protojerej
stavrofor Savo Rakita, uz sasluženje više sveštenika Sabornog Hrama Srpske pravoslavne
crkve u Sremskoj Mitrovici
Domaćin ovogodišnje slave bila je Opšta bolnica Sremska Mitrovica, a kumstvo će, po rečima
v.d.direktora bolnice Vojislava Mirnića, sledeće godine preuzeti Zdravstveni centar Sremska
Mitrovica, čije se formiranje očekuje uskoro.

Povezane objave

Fokus na prevenciji

Pregled pešačkog mosta

Humanost na delu (Video)