Obeležena lekarska slava

U organizaciji mitrovačke podružnice lekara Vojvodine, u kapeli Sv. Kozme i Damjana u krugu
Opšte bolnice Sremska Mitrovica, obeležena je lekarska slava, u prisustvu lekara i zdravstvenih radnika Sremske Mitrovice i Šida.
Molitvu rezanja slavskog kolača služio je arhijerejski namesnik sremskomitrovački protojerej
stavrofor Savo Rakita, uz sasluženje više sveštenika Sabornog Hrama Srpske pravoslavne
crkve u Sremskoj Mitrovici
Domaćin ovogodišnje slave bila je Opšta bolnica Sremska Mitrovica, a kumstvo će, po rečima
v.d.direktora bolnice Vojislava Mirnića, sledeće godine preuzeti Zdravstveni centar Sremska
Mitrovica, čije se formiranje očekuje uskoro.