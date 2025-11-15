Obeležena lekarska slava

U organizaciji mitrovačke podružnice lekara Vojvodine, u kapeli Sv. Kozme i Damjana u krugu

Opšte bolnice Sremska Mitrovica, obeležena je lekarska slava, u prisustvu lekara i zdravstvenih radnika Sremske Mitrovice i Šida.

Molitvu rezanja slavskog kolača služio je arhijerejski namesnik sremskomitrovački protojerej

stavrofor Savo Rakita, uz sasluženje više sveštenika Sabornog Hrama Srpske pravoslavne

crkve u Sremskoj Mitrovici

Domaćin ovogodišnje slave bila je Opšta bolnica Sremska Mitrovica, a kumstvo će, po rečima

v.d.direktora bolnice Vojislava Mirnića, sledeće godine preuzeti Zdravstveni centar Sremska

Mitrovica, čije se formiranje očekuje uskoro.