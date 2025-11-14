Sistem 48: Raste broj gasnih priključaka



Dok se nastavlja rast broja priključaka u domaćinstvima i privrednim objektima, opština Inđija ulaže napore da obezbedi pouzdanu i bezbednu gasnu infrastrukturu za sve potrošače, poručeno je nakon današnjeg sastanka Sistema 48. Prema rečima direktora “In gasa” Novice Temunovića , trenutne rezerve su dovoljne, a pritisak u mreži je stabilan. Cena priključka nije menjana, i može se izmiriti u više mesečnih rata. Kako je dalje rečeno, širenje gasne mreže deo je strategije unapređenja komunalne infrastrukture, koja bi trebalo da olakša svakodnevni život građana, ali i da privuče nove investicije.