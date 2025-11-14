Opštinsko veće se sastaje u ponedeljak

Opštinsko veće u Inđiji će se na prvoj idućoj sednici izjasniti o Zaključku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Inđija za 2026. godinu. Pored toga, predviđeno je i razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Inđija za period od 01. 01. 2025. do 30. 09. 2025. godine i donošenje Odluke o usvajanju istog. Na dnevnom redu će se naći i izmene i dopune programa poslovanja JP “Vodovod I kanalizacija”, kao I usvajanje Izveštaja o radu javnih preduzeća za period za prvih šest emseci ove godine i utvrđivanje predloga Zaključka o prihvatanju istog, utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin“ Inđija, donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka rada na položaju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Inđija. Sednica Opštinskog veća zakazana je zaponedeljak 17. novembar sa početkom u 10 sati.