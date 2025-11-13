Uskoro nova Vinska vizija

Četvrti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan), jedan od najvećih i najznačajnijih vinskih i gastronomskih događaja u Evropi, biće održan od 22. do 25. novembra na Beogradskom sajmu.

Vinska vizija Otvorenog Balkana plod je inicijative Otvoreni Balkan koji povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju i ove godine okupiće više od 600 izlagača koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije, regiona i regija sa svih kontinenata.

Tokom trajanja ove međunarodne manifestacije biće organizovano i niz edukacija, radionica, master-klasova, takmičenja i panel-diskusija, ali i jedinstvene degustacije, imajući u vidu da su brojni vinski stručnjaci, nosioci prestižne titule Master of Wine, među kojima je predsednik globalne organizacije vinskih stručnjaka Instituta Masters of Wine Rod Smit MW, najavili dolazak u Beograd.

Pored izlagača, pod kupolama Beogradskog sajma biće i nekoliko stotina trgovaca, uvoznika i distributera vina iz celog sveta, a kao i prethodne godine i ovog puta pripremljena je posebna digitalna platforma za zakazivanje B2B sastanaka koja omogućava direktan kontakt i uspostavljanje poslovne saradnje u namenski opremljenom prostoru.

U finalu sajma, vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije nadmetaće se za titulu najboljeg, a ocene će dati međunarodni eksperti, uključujući i petoro stručnjaka sa titulom Master of Wine. Osim vina, biće predstavljeni rezultati takmičenja Rakija Trophy.

Takođe, u okviru kulinarskog dela sajma, biće održana manifestacija Food Vision, posvećena regionalnoj gastronomiji i ugostiteljstvu. Posetioci će imati priliku da prate takmičenja kuvara, uparivanja hrane i vina, master-klasove i druge aktivnosti.