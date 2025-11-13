Potpisan Sporazum o izdavanju ličnih dokumenata na teret budžeta (Video)

preuzeta fotografija

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović potpisali su Sporazum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Ovim Sporazumom obezbeđuje se nastavak aktivnosti na izdavanju ličnih karata sa mikrokontrolerom (čipom), kao i trajnih ličnih karata za građane kojima se dokument izdaje u slučajevima uvođenja novih naziva ulica i kućnih brojeva, odnosno promene postojećih, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra.

Sredstva za realizaciju ovog Sporazuma, u iznosu od pet miliona dinara, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Zahvaljujući ovakvim međuresornim sporazumima, Republika Srbija nastavlja sa unapređenjem sistema upravljanja podacima i izgradnjom savremene, pouzdane i povezane javne administracije koja je u službi građana, saopšteno je iz ministarstava.