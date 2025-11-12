Posle mini odmora đaci ponovo u klupama

Osnovci i srednjoškolci danas su se vratili u školske klupe, nakon što su četiri dana, računajući I dane vikenda odmarali tokom mini raspusta, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu. U odnosu na prethodne godine, školarci će imati Sretenjski raspust u trajanju od pet dana. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za ovu školsku godinu, koji je objavilo Ministarstvo prosvete, prvo polugodište će trajati do 30. decembra za decu u centralnoj Srbiji. Sledi predah od tri nedelje, pa će školarci u klupe vratiti u ponedeljak 19. januara.Za đake u Vojvodini, školski kalendar je nešto drugačiji. Poslednji dan u školi u prvom polugodištu je 23. decembar. Zvono će početak drugog polugodišta oglasiti 12. januara, nedelju dana ranije od njihovih vršnjaka u ostalim krajevima Srbije.