Novi zakon protiv nelegalne seče drveta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je ključna novina Zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, zabrana stavljanja na tržište nezakonito posečenog drveta ili proizvoda dobijenih od takvog drveta kako bi se zaštitile šume I suzbila nelegalna seča.

Kako je saopšteno, fokus Zakona je na subjektima, pravnim licima i preduzetnicima koji prvi put stavljaju drvo, odnosno drvne proizvode na tržište Srbije, bez obzira na to da li je proizvedeno u Srbiji ili je iz uvoza.

Tim subjektima uvodi se obaveza da sprovode sistem dužne pažnje, što podrazumeva obavezu prikupljanja sve potrebne dokumentacije o poreklu drveta i drvnih proizvoda, obavezu sprovođenja procene rizika od stavljanja na tržište nezakonito posečenog drveta i drvnih proizvoda i obavezu preduzimanja odgovarajućih mera za smanjenje rizika.

Zakonska rešenja, takođe, propisuje obavezu za trgovce da vode evidenciju o svojim dobavljačima i kupcima u svim delovima lanca snabdevanja drvetom, odnosno drvnim proizvodima, čime se obezbeđuje sledljivost porekla drveta.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić naglasio je da Srbija na ovaj način unapređuje sistem zaštite i očuvanja svojih šuma i jasno se pozicionira kao odgovorna država koja u potpunosti primenjuje evropske standarde. Prema njegovim rečima, Zakon će doprineti očuvanju prirodnih resursa, većoj transparentnosti u trgovini drvetom i drvnim proizvodima i boljoj zaštiti životne sredine, uključujući očuvanje biodiverziteta i smanjenje uticaja klimatskih promena.

Nadzor nad primenom Zakona sprovodi resorno ministarstvo.