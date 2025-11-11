“Dan otvorenih vrata” o energetskoj sanaciji u Inđiji

preuzeta fotografija

Opština Inđija organizuje u sredu, 12. novembra, u 13 časova u Kulturnom centru „Dan otvorenih vrata” namenjen građanima koji žele da učestvuju u programu energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Građanima će članovi opštinske komisije za energetsku efikasnost pružiti sve informacije o uslovima i načinu sufinansiranja radova. Ove godine, pravo na učešće imaju i socijalno ugrožene kategorije, korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, dodatka za tuđu negu i pomoć, kao i primaoci najnižih penzija ili privremene invalidske naknade.

Uslov je da je objekat legalan, da podnosilac prijave ima prebivalište i da živi u njemu, te da je vlasnik ili član uže porodice vlasnika.