Pregled pešačkog mosta

Preuzeta fotografija

U je toku redovan glavni pregled pešačkog mosta preko reke Save koji spaja Sremsku i Mačvansku Mitrovicu. U cilju realizacije pregleda, u periodu od 11. novembra do 18. novembra biće izvršena montaža skele za pregled vrha pilona, kotvi i zatega, obaveštavaju iz Gradske uprava za budžet, imovinu i investicije.

Da podsetimo, most Svetog Irineja ima dužinu od 262,5 metara i jedan je od najdužih visećih pešačkih mostova u Evropi. Gradnja mosta započeta je krajem 1990. godine, a završena krajem 1993. godine. Most je zvanično otvoren na Vidovdan 1994. godine. Projekat mosta je uradio srpski akademik Nikola Hajdin.