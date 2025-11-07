Sastanak u Privrednoj komori Vojvodine sa ambasadorom Irana u Srbiji

preuzeta fotografija

Predsednik Privredne komore Vojvodine , Vladimir Gak, razgovarao je sa ambasadorom Irana u Srbiji, Nj . E. Mohamedom Sadekom Fazlijem. Na sastanku je ocenjen značaj unapređenja ekonomske saradnje dve zemlje, koje već imaju dobre diplomatske odnose. Gak je istakao da je u ovom trenutku važno sagledati interesovanja privrednika sa obe strane, kako bi se uspostavila konkretnija saradnja. On se zahvalio ambasadoru na poseti i pozivu da delegacija privrednika iz Vojvodine poseti Iran. Ambasador je pozvao zainteresovane privrednike da učestvuju u sastancima tokom Regionalnog poslovnog foruma, koji će se održati u Privrednoj komori 20. i 21. novembra. Sastanku je prisustvovala i Svetlana Čavić, predsednica Udruženja „Preduzetnice Vojvodine”, koje je sa delegacijom preduzetnica u maju posetilo Iran Ekspo, gde su razgovarale sa iranskim preduzetnicama o mogućnostima buduće saradnje. Ambasador Fazli potvrdio je i da će Iran učestvovati na Ekspo 2027. u Beogradu.