Kukuruz dominirao trgovanjem na Produktnoj berzi

U nedelji za nama, ukupan promet preko Produktne berze iznosio je 2.550 tona robe, finansijske vrednosti 63.305.000,00 dinara. Sa 69% udela u ukupnom prometu, kukuruz je zauzeo dominantno mesto u trgovanju. Cene svih primarnih ratarskih kultura zabeležile su pad.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, ponuda je bila formirana na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju. Sredinom nedelje zabeleženo je kratkotrajno povećanje aktivnosti tržišnih učesnika, što je omogućilo veći nivo trgovanja. Krajem nedelje, tražnja je dodatno oslabila, tržište je stagniralo, bez značajnijih trgovinskih aktivnosti. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,80 do 22,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od analize na aflatoksin.

PŠENICA:

Tržište pšenice zadržalo je slab intenzitet prometa, uz prosečnu cenu od 20,95 din/kg bez PDV-a. Razlika u paritetima i kvalitetu ponuđene i tražene robe glavni su razlozi zbog kojih se ovom žitaricom trgovalo u manjim količinama. Fokus kupaca i dalje je usmeren na pšenicu sa nižim sadržajem proteina, dok je interesovanje kupaca za kvalitetnijom pšenicom bilo izuzetno slabo. Kupoprodajni ugovori zaključeni su po ceni od 20,90 do 21,00 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju cena pšenice zabeležila je pad od 0,18%.

SOJA:

Tržište soje bilo je pasivno, uz izrazito slabu ponudu. Aktivnost kupaca bila je prisutna tokom čitave nedelje, ali na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu, što je rezultiralo izostankom trgovanja. Tek poslednjeg radnog dana zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 50,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, na paritetu CPT kupac.

STOČNI JEČAM:

Veća ponuda u odnosu na tražnju karakterisala je tržište stočnog ječma. Kako je nedelja odmicala , primetan je bio silazni trend cene u ponudi, što je u drugoj polovini nedelje rezultiralo trgovanjem. Stočni ječam prometovan je na jedinstvenom cenovnom nivou od 22,50 din/kg bez PDV-a. U odnosu na proteklu nedelju, registrovan je pad cene od 0,88%.

