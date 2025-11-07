Izmenjeno radno vreme Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici

Vesti Sremska Mitrovica | November 7, 2025

Tokom predstojećeg praznika, radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica biće izmenjeno:

OPŠTA MEDICINA DOMA ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA – AMBULANTA OPŠTE MEDICINE 3 – DISPANZER NA SAVI RADIĆE 11.11.2025. GODINE OD 07,00-20,00 ČASOVA

U VREME PRAZNIKA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE PRUŽAĆE:

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE I OMLADINE (ŠKOLSKI DISPANZER) DOMA ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA 11.11.2025. GODINE OD 07,00-20,00 ČASOVA

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 11.11.2025. GODINE OD 07,00-14,00 ČASOVA

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI DOMA ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA PRUŽA ZDRAVSTVENE USLUGE 24 ČASA DNEVNO.

