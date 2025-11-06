Mitrovčanke se oprostile od Čelejndž kupa

Odbojkašice “Srema” su u revanš utakmici Kupa izazivača Evropske organizacije u hali “Pinki” ugostile

atinski “AEK” . Gošće su u Sremsku Mitrovicu stigle sa ogromnim kapitalom iz pobede u prvom meču. U

Atini je to bila maksimalna pobeda grčkog tima. Za prolaz u narednu rundu takmičenja “AEK”-u je bilo

potrebno da osvoji dva seta, ali su gošće opravdale ulogu favoritkinja i u prestonici Srema. Bila je to

glatka pobeda u tri seta. Po setovima je bilo: 11: 25, 17: 25 i 21: 25.



