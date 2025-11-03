Cena kukuruza opada, pšenica i soja beleže rast (Video)

Pasivnost tržišnih učesnika, iz prethodnog perioda, nastavljena je i tokom ove nedelje. Ukupan promet preko Produktne berze iznosio je 2.668 tona robe, finansijske vrednosti 80.329.430,00 dinara. Cena kukuruza je u blagom padu, dok je cena pšenice u blagom porastu.
Početak radne nedelje, na tržištu kukuruza, obeležen je slabom aktivnošću berzanskih učesnika, pri čemu je ponuda bila izraženija u odnosu na tražnju. Ovakav trend zadržao se tokom čitave nedelje, što je rezultiralo trgovanjem manjim količinama. Kupoprodajni ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,50 din/kg bez PDV-a.
Pšenicom se trgovalo na cenovnom nivou od 20,80 do 21,10 din/kg bez PDV-a. Iako je pšenica imala dominantno mesto u trgovanju, ukupna tržišna aktivnost bila je na niskom nivou, usled slabe tražnje i pasivnog tržišta. Kao i tokom prethodnog perioda, kupci su pokazali interesovanje za pšenicu sa nižim sadržajem proteina, dok je tražnja za kvalitetnijom pšenicom izostala.
Interesovanje berzanskih učesnika za trgovinu sojinim zrnom bilo je ograničeno. Ponude su se kretale na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju. Slab obim trgovanja pokazao je neravnotežu između ponude i tražnje, a berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 49,50 do 49,70 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Sojinim zrnom trgovalo se i na paritetu CPT kupac, po ceni od 50,20 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.
Na tržištu ječma, ponuda je imala stabilan cenovni nivo. Na strani tražnje, slabo interesovanje kupaca i po nižim cenama, ukazalo je trenutnu stagnaciju tržišta i potencijalno pritisak na cene u narednom periodu. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 23,40 din/kg bez PDV-a, na paritetu CPT kupac, dok je, na paritetu FCA tek poslednjeg radnog dana zaključen jedan ugovor po ceni 22,70 din/kg bez PDV-a.
Tražnja za uljanom repicom po ceni od 440 eur/t bez PDV-a, rezultirala je trgovanjem. U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS trgovana cena iznosila je 51,59 din/kg bez PDV-a. Sve ponuđene količine po ovoj ceni su realizovane.
Od veštačkih đubriva, berzanski ugovor zaključen je za UREU, rusku u pakovanju 500/1 po ceni od 50,10 din/kg (426 eur/t) bez PDV-a.
