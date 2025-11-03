Cena kukuruza opada, pšenica i soja beleže rast (Video)

preuzeta fotografija

Pasivnost tržišnih učesnika, iz prethodnog perioda, nastavljena je i tokom ove nedelje. Ukupan promet preko Produktne berze iznosio je 2.668 tona robe, finansijske vrednosti 80.329.430,00 dinara. Cena kukuruza je u blagom padu, dok je cena pšenice u blagom porastu.

KUKURUZ:

Početak radne nedelje, na tržištu kukuruza, obeležen je slabom aktivnošću berzanskih učesnika, pri čemu je ponuda bila izraženija u odnosu na tražnju. Ovakav trend zadržao se tokom čitave nedelje, što je rezultiralo trgovanjem manjim količinama. Kupoprodajni ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,50 din/kg bez PDV-a.

PŠENICA:

Pšenicom se trgovalo na cenovnom nivou od 20,80 do 21,10 din/kg bez PDV-a. Iako je pšenica imala dominantno mesto u trgovanju, ukupna tržišna aktivnost bila je na niskom nivou, usled slabe tražnje i pasivnog tržišta. Kao i tokom prethodnog perioda, kupci su pokazali interesovanje za pšenicu sa nižim sadržajem proteina, dok je tražnja za kvalitetnijom pšenicom izostala.

SOJA:

Interesovanje berzanskih učesnika za trgovinu sojinim zrnom bilo je ograničeno. Ponude su se kretale na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju. Slab obim trgovanja pokazao je neravnotežu između ponude i tražnje, a berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 49,50 do 49,70 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Sojinim zrnom trgovalo se i na paritetu CPT kupac, po ceni od 50,20 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

JEČAM:

Na tržištu ječma, ponuda je imala stabilan cenovni nivo. Na strani tražnje, slabo interesovanje kupaca i po nižim cenama, ukazalo je trenutnu stagnaciju tržišta i potencijalno pritisak na cene u narednom periodu. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 23,40 din/kg bez PDV-a, na paritetu CPT kupac, dok je, na paritetu FCA tek poslednjeg radnog dana zaključen jedan ugovor po ceni 22,70 din/kg bez PDV-a.

ULJANA REPICA:

Tražnja za uljanom repicom po ceni od 440 eur/t bez PDV-a, rezultirala je trgovanjem. U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS trgovana cena iznosila je 51,59 din/kg bez PDV-a. Sve ponuđene količine po ovoj ceni su realizovane.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, berzanski ugovor zaključen je za UREU, rusku u pakovanju 500/1 po ceni od 50,10 din/kg (426 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)