Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Crveni krst Inđija i Crveni krst Sremska Mitrovica, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuju nove akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Prva akcija biće održana danas u Domu zdravlja Inđija, od 16 do 19 časova.

Naredna akcija planirana je u sredu, 5. novembra, u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica, u periodu od 8:30 do 13 časova. Iz Crvenog krsta poručuju da je svaka kap krvi dragocena i da svaka donacija može spasiti nečiji život. Pozivaju sve humane sugrađane da se odazovu akcijama i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dovolјnih količina krvi za potrebe lečenja pacijenata širom Vojvodine.