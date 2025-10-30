Obuka iz psihološke prve pomoći u Inđiji

preuzeta fotografija

U konferencijskoj sali Opštine održana je obuka iz oblasti psihološke prve pomoći, namenjena stručnjacima i volonterima koji rade sa starijim osobama i drugim ranjivim grupama. Obuku je organizovao Crveni krst Srbije u saradnji sa lokalnim institucijama i partnerima, sa ciljem jačanja kapaciteta za pružanje podrške i psihološke pomoći u zajednici. Na obuci su učestvovali predstavnici Crvenog krsta Inđija, Centra za socijalni rad, organizacija civilnog društva, kao i gerontodomaćice koje svakodnevno brinu o najugroženijim građanima. Prisustvovali su i stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja. Kroz edukaciju, polaznici su stekli znanja o prepoznavanju emocionalnih reakcija i pravilnom pružanju prve psihološke pomoći u kriznim situacijama. Ovakve obuke doprinose jačanju sistema socijalne zaštite i unapređenju kvaliteta života građana na teritoriji opštine Inđija.