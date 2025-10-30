Još jedna predstava do kraja oktobra

U Pozorištu “Dobrica Milutinović” ovih dana se tražila karta više za komad Knjiga o Milutinu u kom igra Nenad Jezdić, pa su ulaznice rasprodate ekspresnom brzinom. Do kraja oktobra, publiku na repertoaru Pozorišta očekuju još jedna večernja predstava, saopštili su iz Pozorišta.

Za kraj meseca, 31. oktobra publika može pogledati večernju predstavu “Trg ratnika”, autorski projekat mladih glumaca Svetozara Babića i Teodore Gačić, po motivima komada britanskog pisca Nika Vuda. Ova predstava otvara pitanje naglog odrastanja dece u ratnom vihoru. Akteri ove predstave vode decu i njihovu okolinu kroz ratna zbivanja, kao i njihovo snalaženje u izbeglištvu i novom okruženju. U sat vremena staje komad nabijen emocijama, ipak sa happy end-om, donoseći junacima lekciju o hrabrosti, sposobnosti i novi srećan život. Ulaznice su u prodaji radnim danima od 8 do 15 časova.

U novembru, Pozorište u koprodukciji sa Kulturnim centrom Pećinci ulazi u proces nove predstave, čija premijera je planirana za 10. decembar, a novembarski repertoar će biti objavljen uskoro i imaće iznenađenja za kako za mališane, tako i za naše sugrađane-seniore, rečeno je u Pozorištu.