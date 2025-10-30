Dva povređena su na odeljenju hirurgije

U Sremskomitrovačkoj Opštoj bolnici i dalje se nalaze dva pacijenta koja su povređena u prevrtanju autobusa kod Jarka 17. oktobra. Oni se, prema rečima direktora bolnice Vojislava Mirnica, nalaze na odeljenju hirurgije i u stabilnom su stanju. Kako prenose mediji, jedna povređena osoba, koja je odmah nakon nesreće vozilom Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar u Beogradu, i dalje se tamo nalazi i nije u životnoj opasnosti. Podsećamo, u toj nesreći poginule su tri osobe, a broj povređenih bio je 80.