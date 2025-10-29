Radovi na auto-putu kod Mitrovice do 28. Novembra

Sremska televizija saznaje da se radovi na nadputnjaku kod Sremske Mitrovice nastavljaju do 28. novembra. Do tada na snazi ostaje izmenjen režim saobraćaja na auto-putu, u zoni petlje Sremska Mitrovica, odnosno onemogućena su isključenja sa auto puta, kao i uključivanja na auto put ka Šidu. Iz „Puteva Srbije” obaveštavaju i da se na deonici auto-puta E-70, Pećinci – Ruma, ka Rumi izvode radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, u toku svetlog dela dana. Dok traju radovi, zatvorena je preticajna saobraćajna traka, kao i zaustavne i vozne saobraćajne trake u dužini do 5 km . Radovi će trajati do 31. oktobra.