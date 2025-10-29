Podrška najugroženijim građanima

preuzeta fotografija

Centar za socijalni rad opštine Titel pruža usluge i podršku građanima, naročito onima koji se nalaze u teškim životnim okolnostima. Ova ustanova pomaže porodicama, deci, starijim osobama i drugim ranjivim grupama kroz različite programe socijalne zaštite, savetovanja i materijalne podrške. Među najvažnijim aktivnostima Centra su pružanje materijalne pomoći, jednokratnih novčanih naknada, pomoći u vidu bele tehnike, odeće i obuće u saradnji sa Crvenim krstom Titel. Centar pruža i stručnu podršku porodicama, sprovodi mere zaštite prava dece, obavlja starateljske funkcije, kao i savetovanje i posredovanje u rešavanju porodičnih i životnih problema. Takođe, Centar za socijalni rad sarađuje sa školama i drugim institucijama u postupcima koji se odnose na zaštitu dece, nasilje u porodici i ostvarivanje prava građana iz oblasti socijalne zaštite. Građani se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Titelu na adresi Glavna 14, radnim danima od 07:30 do 15:00 časova. Centar kontinuirano radi na razvoju preventivnih programa i inicijativa koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života svih građana opštine Titel, posebno onih kojima je podrška najpotrebnija.

Podrška građanima kroz pomoć, savetovanje i humanitarne programe .