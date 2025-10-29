Dodela nagrada učesnicima konkursa

preuzeta fotografija, ZZJZ SM

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je završnu manifestaciju povodom kampanja „Oktobar – mesec pravilne ishrane” i „Nacionalna nedelja promocije dojenja”, druženjem sa najmlađima. Tom prilikom priređena je izložba likovnih i literarnih radova na temu zdrave ishrane i podrške dojenju, dodeljene su nagrade najuspešnijim učesnicima, a održan je i prigodan program u kojem su deca mogla da nauče šta znači pravilna ishrana, koliko je važna voda, vitamini i raznovrsni obroci, kao i koji su najbolji načini da započnu dan. Kao i svake godine, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica raspisali su likovni i literarni konkurs u okviru pomenutih kampanja, ove godine pod sloganima:

„Pravo na hranu da ima svako – pokaži kako” i „Majčino mleko – za zdraviju planetu”. Konkurs je bio namenjen deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola iz Srema, sa ciljem da se kod najmlađih razvije svest o značaju pravilne ishrane i zdravih životnih navika.

Ove godine pristiglo je više od 240 radova, a za najkreativnije su obezbeđene prigodne nagrade. Najbolji radovi biće prosleđeni u Beograd na republičko takmičenje, gde će se najbolji koristiti za izradu zdravstveno-vaspitnih postera. Deca iz Srema tradicionalno ostvaruju zapažene rezultate na republičkom nivou, pa u Zavodu veruju da će i ove godine biti uspešni. Ovo je ujedno i poziv mališanima da i sledeće godine uzmu učešće u ovim konkursima.

preuzeta fotografija, ZZJZ SM

U nastavku teksta je spisak nagrađene dece na pomenutim konkursima:

TEMA: „Majčino mleko – za zdravu planetu”

Likovni radovi:

– predškolski uzrast:

Nađa Kosanović, 6 godina, UPVO „Poletarac” Ruma

Jelena Mikulinac, 6 godina, DU „Dečija radost” Irig, objekat „Vila” Vrdnik

Lena Nedić, 6 godina, UPVO „Poletarac” Ruma, objekat Dobrinci

– mlađi uzrast osnovne škole:

Aurora Milanko, III1 OŠ „Nikola Tesla” Novi Banovci

Milenko Popović, IV3 OŠ „Triva Vitasović Lebarnik” Laćarak

Jana Lukić, IV1 OŠ „Filip Višnjić” Morović

– stariji uzrast osnovne škole:

Iskra Cvetković, VI1 OŠ „Boško Palkovljević Pinki” Sremska Mitrovica

Tijana Riđošić, VII2 OŠ „Jovan Popović” Sremska Mitrovica

Ana Parenta, VI1 OŠ „Nikola Tesla” Novi Banovci

Literarni radovi:

Vladimir Opavsky, V1 OŠ „ Heroj Janko Čmelik” Stara Pazova

Teodora Trifunović, VII3 OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj” Sremska Mitrovica

TEMA: „Pravo na hranu ima svako – pokaži kako”

Likovni radovi:

– predškolski uzrast:

Andrea Kopanja, 5,5 godina, PU „Poletarac” Stara Pazova, vaspitač Aleksandra Klepić

Dunja Milutinović, 6 godina, PU „ J.S. Šilja” vrtić „Zvončica” Šid

Emilija Bošnjaković, 6 godina, PU „ J.S. Šilja” vrtić „Roda” Šid

– mlađi uzrast osnovne škole:

Petar Vitorović, I2 OŠ „D. Radosavljević Narod” Mačvanska Mitrovica

Jana Lukić, IV1 OŠ „Filip Višnjić” Morović

Danica Božić, I2 OŠ „D. Radosavljević Narod” Mačvanska Mitrovica

– stariji uzrast osnovne škole:

Mia Miražić, VII3 OŠ „Boško Palkovljević Pinki” Sremska Mitrovica

Mia Macura, VI3 OŠ „Branko Radičević” Šid

Lena Stojanović, VIII1 OŠ „Milan Hadžić” Vojka

Literarni radovi:

Damjan Crnojakić, IV3 OŠ „ Triva Vitasović Lebarnik” Laćarak

Anastasija Babić, IV3 OŠ „ Triva Vitasović Lebarnik” Laćarak

Dejan Gavrilović, IV3 OŠ „ Triva Vitasović Lebarnik” Laćarak

Elena Ivić, VIII4 OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj” Sremska Mitrovica