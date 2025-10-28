U susret Danu oslobođenja

preuzeta fotografija

Iz SUBNOR-a i Mesne zajednice Laćarak najavili su održavanje prigodnog programa kojim će biti obeleženo 107 godina oslobođenja Sremske Mitrovice u Prvom svetskom ratu i 81. godina oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. Između ostalog, u petak, 31. oktobra, sa početkom u 11 sati na Spomen-kosturnici na starom pravoslavnom groblju biće položeni venici i cveće. Program obeležavanja značajnih godišnjica u istoriji grada biće istog dana u 11 sati i 30 minuta na Spomen-groblju u Sremskoj Mitrovici. U 13 sati je predviđeno otvaranje izložbe “Nacistički progon slovenačkog stanovništva tokom Drugog svetskog rata” autorke Vanje Sanader u Osnovnoj školi u Laćarku.