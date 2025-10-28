Setva pšenice u Sremu je pri kraju (Foto/Video)

Setva pšenice je već pri kraju u pojedinim delovima Srema. Poljoprivrednici su iskoristili povoljne vremenske prilike i optimalnu vlažnost zemljišta, pa je posao uglavnom završen u planiranom roku. Na nekim parcelama pšenica je već počela da niče, a stručnjaci ističu da su uslovi za nicanje i ukorenjavanje izuzetno povoljni. Nakon završetka setve, proizvođači očekuju period mirovanja useva tokom zime, uz nadu da će prolećna prihrana i vremenski uslovi doprineti dobrom prinosu naredne godine.

Kristina Bojić