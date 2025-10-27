U Sremu registrovan prvi slučaj gripa (Video)

Na osnovu rezultata epidemiološkog nadzora nad gripom, broj obolelih je na nivou uobičajenom za vanepidemijski period, a registrovana klinička aktivnost je iznad srednjeg praga. Registrovane stope oboljenja sličnih gripu su u porastu, kao i akutnih respiratornih infekcija koje su u porastu u odnosu na prethodnu nedelju.

Na teritoriji Sremskog okruga, PCR laboratorijskim testiranjem uzoraka pacijenata sa teritorija opštine Šid je potvrđena infekcija virusom gripa tipova A (N1 pdm /2009).

Podsećamo na opšte mere prevencije gripa:

Pravilno odlaganje upotrebljenih maramica – nakon brisanja nosa ne držati maramicu po džepovima, u rukama ili u rukavu, već je odložiti u kantu za smeće

Higijena ruku toplom vodom i sapunom, naročito nakon brisanja nosa i kijanja

Ishrana bogata vitaminima i unošenje dovoljno tečnosti u organizam

Redovno provetravanje i osunčavanje prostorija

Redovno čišćenje, usisavanje i vlažno prebrisavanje podova

Redovno čišćenje predmeta opšte upotrebe-mobilnih telefona, tastature kompjutera, miša, dečijih igračaka (krpene igračke prati u veš mašini, a plastične u toploj sapunici.

Saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.