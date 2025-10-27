Pad prometa na Produktnoj berzi za 26 odsto uz blagi rast cene pšenice (Video)

preuzeta fotografija

Zbog udela kvalitetnijeg kukuruza u ukupnom nedeljnom prometu, statistički, cena ove ratarske kulture ostvarila je rast od 1,10 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je utisak sa tržišta potpuno drugačiji.

Smanjena aktivnost tržišnih učesnika bila je primetna i na strani ponude i na strani tražnje na Produktnoj berzi, što je uticalo na smanjenje obima prometa za 26 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupan promet iznosio je 4.750 tona robe, finansijske vrednosti 116.094.000,00 dinara. Dominantno mesto u trgovanju zauzela je pšenica sa 68 odsto udela u ukupnom nedeljnom prometu.

Na tržištu kukuruza, dominirala je tražnja za kukuruzom bez analize na aflatoksin. Sa druge strane, ponuđači su u najvećoj meri nudili kukuruz sa aflatoksinom do 20 ppb, dok je ponuda kukuruza bez analize na aflatoksin bila ograničena. Trgovina se odvijala na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu, uz manji broj aktivnih učesnika na tržištu. Strukturu kupaca činili su domaći prerađivači i trgovci, a berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 22,00 do 22,80 din/kg bez PDV-a.

Ponder cena iznosila je 22,30 din/kg bez PDV-a (24,53 din/kg sa PDV-om). Zbog udela kvalitetnijeg kukuruza u ukupnom nedeljnom prometu, statistički, cena ove ratarske kulture ostvarila je rast od 1,10 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je utisak sa tržišta potpuno drugačiji.

Pšenica 20,95 din/kg bez PDV-a

Kada je reč o pšenici, u ponudi se nalazilo hlebno zrno čiji se sadržaj proteina kretao od min.11 odsto do min.14 odsto, što je uslovilo i širok cenovni raspon. Interesovanje kupaca, kao i tokom prethodnog perioda, ostalo je usmereno na pšenicu sa min. 11 odsto proteina, dok je tražnja za kvalitetnijom pšenicom gotovo u potpunosti izostala. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 20,60 do 21,30 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,95 din/kg bez PDV-a (23,04 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 0,39 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu.

Bez trgovanja sojom i ječmom

Početak nedelje, na tržištu soje, protekao je pasivno, bez konkretnih predloga za trgovanje. Tokom nedelje, kupci su bili aktivniji od ponuđača. Niži cenovni nivo tražnje dodatno je slabio ponudu, što je uslovilo i slabu trgovinsku aktivnost. Sojinim zrnom trgovalo se na paritetu CPT kupac po ceni od 50,00 do 50,30 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Stočni ječam nuđen je početkom nedelje po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a, dok je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou. Tokom radne nedelje, došlo je do korekcija cena, ali ni ponude na nižem cenovnom nivou nisu rezultirale trgovanjem.

(Redakcija)