Od 1. novembra obavezne zimske gume

Od 1. novembra obavezne zimske gume

Od 1. novembra vozači u Srbiji trebalo bi da svoje letnje gume zamene zimskim i da u vozilu imaju kompletnu zimsku opremu.

Pored uobičajene opreme koja je obavezna tokom cele godine, fluorescentnog prsluka i kutije prve pomoći, u zimskom periodu neophodno je posedovati i lance za sneg. Iz Auto-moto saveza Srbije preporučuju da vozači imaju i osnovni alat, kao i par toplih rukavica, naročito ako planiraju putovanja kroz planinske predele. Zakon propisuje da od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskim pneumaticima ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice, a dubina šare na gumama mora biti najmanje četiri milimetra. Iako je, u slučaju povoljnih vremenskih uslova, dozvoljena vožnja s letnjim gumama, iz AMSS-a savetuju vozače da zimske gume postave na vreme, jer one pružaju znatno bolju bezbednost u hladnijim mesecima.