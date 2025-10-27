Javni poziv za organsko stočarstvo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju za 2025. godinu.

Zahtevi se podnose u periodu od 24. oktobra do 24. novembra 2025. godine, isključivo putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Javni poziv obuhvata podsticaje za premiju za mleko proizvedeno metodama organske proizvodnje za IV kvartal 2024. godine, I, II i III kvartal 2025. godine i podsticaje u organskom stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze I jarčeve, krmače i nerastove, tovna grla junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, košnice pčela, roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice šarana i pastrmke i proizvodnju konzumne ribe.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini za organsku stočarsku proizvodnju iznosi 55.000.000 dinara u skladu sa Pravilnikom.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona: 011/260-79-60, 011/260- 79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb-prezentaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.