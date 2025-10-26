U Sremu registrovan prvi slučaj gripa



Na osnovu rezultata epidemiološkog nadzora nad gripom, broj obolelih je na nivou uobičajenom za vanepidemijski period, a registrovana klinička aktivnost je iznad srednjeg praga. Registrovane stope oboljenja sličnih gripu su u porastu, kao i akutnih respiratornih infekcija koje su u porastu u odnosu na prethodnu nedelju.

Na teritoriji Sremskog okruga, PCR laboratorijskim testiranjem uzoraka pacijenata sa teritorija opštine Šid je potvrđena infekcija virusom gripa tipova A (N1 pdm /2009).



Podsećamo na opšte mere prevencije gripa: