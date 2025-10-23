Odgovor na krizne situacije u Sremu

U okviru IPA projekta „EU za zdravstveni sistem Srbije“, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica aktivno učestvuje u izradi Planova spremnosti i odgovora na javnozdravstvene pretnje u kriznim i vanrednim situacijama u Sremskom okrugu, saopšteno je iz te ustanove.

“Svi planovi na nivou okruga su spremni, od velikog su značaja jer jačaju kapacitete lokalnih samouprava i zdravstvenih ustanova, omogućavajući brzu i efikasnu reakciju na sve vrste rizika po zdravlje građana, od ekstremnih vremenskih uslova do izbijanja zaraznih bolesti. Izrada planova zasnovana je na detaljnoj proceni rizika i uključuje koordinaciju sa svim relevantnim institucijama, kao i aktivno uključivanje lokalnih Saveta za zdravlje. Nakon finalizacije, planovi će biti testirani kroz simulacione vežbe kako bi se osigurala njihova potpuna funkcionalnost, potom sledi njihova nadogradnja kako bi odgovor bio još efikasniji u budućnosti. Ovo je važan korak ka unapređenju zdravstvene bezbednosti naših građana i principa „zdravlje za sve“ na lokalnom nivou“ – Petar Samardžić, vršilac dužnosti direktora Zavoda.

Projekat realizuje Ministarstvo zdravlja sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u izradi Planova učestvuju 24 instituta i zavoda za javno zdravlje, pod mentorstvom Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i u saradnji sa lokalnim samoupravama i Stalnom konferencijom gradova i opština.