Mirnić: Jedan povređeni i dalje u Jedinici intenzivne terapije

Aktuelno Vesti Sremska Mitrovica | October 23, 2025

Prema današnjem izveštaju iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici jedan povređeni u saobraćajnoj nesreći kod Jarka je i dalje u Jedinici intenzivne terapije, dok su dva pacijenta iz te jedinice prebačena na odeljenja. Na ortopediji i hirurgiji trenuto je 11 pacijenata. U međuvremnu bila su i dva otpusta, tako da je trenutno broj hospitalizovanih 12.  Prema zvaničnim informacijama svi su u stabilnom stanju. 

Da podsetimo, prošlog petka nakon nezgode u Opštoj bolnici  hospitalizovano je 39 povređenih lica, dok su dva transportovana u Klinički centar Vojvodine, odnosno Klinički centar u Beogradu. 

