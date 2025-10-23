Mirnić: Jedan povređeni i dalje u Jedinici intenzivne terapije

Prema današnjem izveštaju iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici jedan povređeni u saobraćajnoj nesreći kod Jarka je i dalje u Jedinici intenzivne terapije, dok su dva pacijenta iz te jedinice prebačena na odeljenja. Na ortopediji i hirurgiji trenuto je 11 pacijenata. U međuvremnu bila su i dva otpusta, tako da je trenutno broj hospitalizovanih 12. Prema zvaničnim informacijama svi su u stabilnom stanju.

Da podsetimo, prošlog petka nakon nezgode u Opštoj bolnici hospitalizovano je 39 povređenih lica, dok su dva transportovana u Klinički centar Vojvodine, odnosno Klinički centar u Beogradu.