Radovi u Muzeju Srema (Foto/Video)

Radovi u Muzeju Srema

U Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici u toku su radovi na obnovi zgrade i rekonstrukciji barokne sale. Trenutno se izvode radovi na fasadi objekta, dok se u baroknoj sali radi moleraj. Za obnovu fasade Grad Sremska Mitrovica izdvojio je oko 7 miliona dinara, dok je Pokrajinski sekretarijat za kulturu opredelio 2,4 miliona dinara za radove u baroknoj sali. Cilj ovih ulaganja je očuvanje kulturnog nasleđa i unapređenje prostora koji će posetiocima omogućiti još kvalitetniji doživljaj bogate istorije Srema.

Kristina Bojić