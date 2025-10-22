Maja Gojković i guverner Istanbula o unapređenju ekonomske saradnje

preuzeta fotografija, tanjug.rs

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, tokom zvanične posete Turskoj, sastala se sa guvernerom Istanbula Davutom Gulom. Sastanku je prisustvovao i predsednik Privredne komore Vojvodine, Vladimir Gak. Tom prilikom bilo je reči o mogućnostima unapređenja ekonomskih veza, kao i o značaju potpisivanja sporazuma o saradnji između Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Istanbula, budući da postoji veliko interesovanje za investicije i povezivanje srpskih i turskih privrednika. Istaknuta je obostrana posvećenost daljem povezivanju i razvoju partnerskih odnosa Srbije i Turske. Gojkovićeva je ocenila da ima mnogo prostora za zajedničko delovanje u brojnim oblastima, te da gradimo još čvršće odnose koji će biti na dobrobit naših građana . Ovom prilikom pozvala je guvernera Gula da poseti Republiku Srbiju i AP Vojvodinu.