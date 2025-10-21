Konstantin srećno do pobede u Rumi (Video)

Košarkaši Slovena nisu uspeli da posle pobede u Staroj Pazovi vežu drugu uzastopnu, a prvu u Rumi. Loša treća četvrtina poslala im je bodove za Niš. Rezultati utakmica 4. kola:
PETAK:
PIROT – LOZNICA 100:71
SUBOTA:
NIŠ MAXBET – KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC 75:86
ZDRAVLJE LESKOVAC – MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA 84:76
BEKO BEOGRAD – JAGODINA 105:83
IVANJICA – DUNAV STARI BANOVCI 76:66
PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN – KLIK ARILJE 81:89
OKK NOVI PAZAR – IBC BEOGRAD 73:68
NEDELJA:
SLOVEN RUMA – KONSTANTIN NIŠ 66:70
