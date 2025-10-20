Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 10. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0-2)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK VRBAS (4-2)
NAFTAGAS ELEMIR – MLADOST OMOLJICA (3-1)
DINAMO 1945 PANČEVO – GFK SLOVEN RUMA (3-1)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – HAJDUK DIVOŠ (1-1)
OFK KIKINDA – VETERNIK (1-1)
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – INĐIJA (1-2)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – MLADOST BAČKI JARAK (2-1)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 10. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – LSK LAĆARAK (2-1)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – TSK TEMERIN (0-0)
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – HAJDUK BEŠKA (1-3)
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – PODUNAVAC BELEGIŠ (1-1)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – INDEX NOVI SAD (2-1)
JADRAN GOLUBINCI – RADNIČKI 1910 ŠID (3-0)
DUNAV STARI BANOVCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (5-1)
JEDINSTVO RUMENKA – ŠUMAR OGAR (0-4)
SREMSKA LIGA, 10. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – 1. MAJ RUMA (1-1)
LJUKOVO – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (3-1)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – KAMENI AŠANJA (3-0)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI (4-5)
ČSK ČORTANOVCI – SLOGA VOGANJ (2-1)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – POLET NOVI KARLOVCI (1-3)
BORAC 1925 MARTINCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (1-2)
SREMAC VOJKA – JEDINSTVO RUMA (0-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 9. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
GRANIČAR OBREŽ – JEDINSTVO PLATIČEVO (0-2)
NEDELJA:
SREMAC DOBRINCI – CAR UROŠ JAZAK (1-2)
SLOGA MARADIK – PLANINAC RIVICA (3-1)
OFK BRESTAČ – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (5-2)
KUPINOVO – POLET NIKINCI (4-0)
KRUŠEDOL – MLADOST BUĐANOVCI (6-0)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – HRTKOVCI (3-3)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 9. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – GRANIČAR ADAŠEVCI (2-0)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – OFK BOSUT (NEMAMO INFORMACIJA)
NAPREDAK VAŠICA – GRANIČAR KUZMIN (2-1)
BORAC RADENKOVIĆ – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (1-1)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (ODLOŽENO)
JEDINSTVO MOROVIĆ – SLOGA 1919 ERDEVIK (1-3)
FRUŠKA GORA RUMA – GRANIČAR JAMENA (3-0)
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 8. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
VOJVODINA NERADIN – DUNAV NOVI SLANKAMEN (0-4)
27. OKTOBAR ŠATRINCI – BORAC JARKOVCI (1-0)
SREMAC DEČ – SLOVEN SIBAČ (0-0)
SLOGA KRNJEŠEVCI – VITEZ SUBOTIŠTE (0-1)
RUDAR VRDNIK – LOVAC KARLOVČIĆ (2-0)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SU ROMA SREM SURDUK
GFL SREMSKA MITROVICA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
OFK SPARTA GRGUREVCI – MITROS SREMSKA MITROVICA (1-5)
SREMAC JARAK – PLANINAC LEŽIMIR (1-5)
BSK BEŠENOVO – SLOBODA ŠAŠINCI (0-1)
BORAC VELIKI RADINCI – SLOGA ČALMA (4-2)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
BORAC ILINCI – JEDNOTA ŠID (2-2)
SREMAC BERKASOVO – OMLADINAC BATROVCI (1-5)
JEDINSTVO LJUBA – OFK BAČINCI (0-3)
OFK BINGULA – SINĐELIĆ GIBARAC (1-2)
(Redakcija)