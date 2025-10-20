Opitno gađanje u Nikincima

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte Nikinci 23. i 24. oktobra, u periodu od 8 : 00 do 19 : 00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci. U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna, svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti Nikinci, a najkasnije do 31. oktobra 2025. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.