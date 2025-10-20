Održan 28. “Srem klob kob fest” u Šidu (Foto/Video)

U Šidu je održana 28. po redu međunarodna manifestacija „Srem klob kob Fest”, posvećena očuvanju tradicije, domaćim proizvođačima i kulinarskom nasleđu Srema. Manifestaciju je svečano otvorio ministar poljoprivrede, istakavši značaj ovakvih događaja za razvoj domaće proizvodnje. Na ovogodišnjem festivalu okupilo se 26 ekipa iz različitih krajeva sveta, koje su se nadmetale u brojnim disciplinama, među kojima su takmičenja u brzoj obradi mesa i pravljenju tradicionalne sremske kobasice.

Kristina Bojić