Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici (Video)

U Sremskoj Mitrovici je Dan žalosti zbog pogibije troje ljudi u petak, kada se autobus sa oko 80 putnika u Jarku prevrnuo i sleteo u kanal.

Otkazane su sve manifestacije, a zastave su spuštene na pola koplja.

Prema poslednjim informacijama iz Opšte bolnice u Jedinici intenzivne terapije sada se nalazi šest pacijenata i njihovo stanje je stabilno. Jedna pacijentkinja prebačena je u Urgentni centar u Beogradu. Ostali hospitalizovani su na odeljenjima hirurgije i ortopedije i oni su stabilno.

Vozač autobusa je juče saslušan i određen mu je pritvor od 30 dana.