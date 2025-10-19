Mirnić: Stanje povređenih stabilno

Stanje povređenih u teškoj saobraćajnoj nezgodi na putu između Jarka i Sremske Mitrovice je stabilno, potvrdio je za Sremsku tv direktor Opšte bolnice Vojislav Mirnić. Sedam pacijenata se i dalje nalazi u jedinici intenzivne terapije, dok su do sada obavljena gotovo 22 otpusta iz bolnice. Ostali pacijenti se nalaze na odeljenju ortopedije i hirurgije.

Mediji prenose da je potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije rekao da je policija utvrdila sve neophodne činjenice koje su potrebne za daljni tok tužilačke istrage u vezi sa teškom saobraćajnom nezgodom koja se dogodila kod Sremske Mitrovice, ističući da se pretpostavlja da je nepropisna brzina uzrok udesa.

” Negde smo na tahografu utvrdili kretanje od neverovatnih 120 kilometara na čas ovako gabaritog vozila. Vozač je prevozio 83 putika. Veliko odsustvo odgovornosti u ovom momentu… Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini”, rekao je Stević.

Dodao je da je vanredni tehnički pregled autobusa koji se prevrnuno urađen 15. septembra ove godine, a da je lekarski pregled vozač izvršio krajem 2024. godine, prenose mediji.