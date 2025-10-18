U ponedeljak u Mitrovici zastave na pola koplja

U ponedeljak 20. oktobra biće Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici zbog saobraćajne nesreće koja se u petak dogodila kod Jarka, a u kojoj su poginule tri osobe, jedna žena je u kritičnom stanju, dok je više desetina lica povređeno. Gradsko veće u tom gradu donelo je i odluku da uputi pomoć porodicama nastardalih, saznaje Sremska.

Prema posednjim zvaničnim podacima, u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici hospitalizovano je 39 povređenih, od kojih se sedam teže povređenih nalazi u Jedinici intenzivne nege. Na Odeljenju opšte hirurgije 13 pacijenata, a na Odeljenju ortopedije dva pacijenta spremni su za otpust. Radi se dopunska dijagnostika za sve pacijente. U Bolnici će danas biti moguće i dopunske posete pacijenata od 14 do 16 sati.

Organizacija Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici danas do 13 sati organizuje vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi.