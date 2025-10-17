Kratkotrajne obustave saobraćaja zbog prolaska biciklističke “Trke kroz Srbiju”

Zbog održavanja sportske manifestacije, 64. Međunarodne biciklističke „Trke kroz Srbiju“, sukcesivno će dolaziti do kratkotrajnih obustava saobraćaja na sledećim deonicama, shodno privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, uz asistenciju saobraćajne policije:
– 17.10.2025. g, od 10 do 12 č: Šid – Sremska Mitrovica – Ruma – Veliki Radinci ( skretanje za mesto Jazak ) – Vrdnik i od 15 do 17 č: Noćaj – Sremska Mitrovica – Ruma – Obilaznica oko Rume – Putinci – Inđija – Petrovaradin, saopštavaju iz JP “Putevi Srbije”.