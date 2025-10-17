Autobus sleteo s puta između Sremske Mitrovice i Jarka (Foto/Video)

Kako nezvanično saznaje Sremska televizija, na putnom pravcu Sremska Mitrovica – Jarak došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je autobus, koji je prevozio radnike, sleteo s kolovoza i prevrnuo se na krov u kanal pored puta. Prema prvim informacijama, putnici su evakuisani iz vozila, ali broj povređenih i stepen povreda za sada nisu poznati. Na terenu su ekipe hitne pomoći. Kako nezvanično saznaje Sremska televizija, reč je o autobusu koji je prevozio radnike. Istraga je u toku, a tačan uzrok nesreće biće poznat nakon uviđaja.

Autobus je prevozio radnike kompanije Healthcare iz Rume, nezvanično . Prema prvim informacijama, dva lica su izgubila život, dok je 30 lica zadobilo lakše i teže povrede. Sve raspoložive ekipe iz mitrovačke Opšte bolnice su na terenu.

Povređenima u saobraćajnoj nezgodi se ukazuje lekarska pomoć u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. U krugu bolnice su direktor Vojislav Mirnić i gradonacelnik Branislav Nedimović.