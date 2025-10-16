Usvojen rebalans budžeta AP Vojvodine

Skupština AP Vojvodine usvojila je rebalans budžeta Pokrajine. Sekretarka za finansije, Sanja Radak, obrazložila je na sednici novi rebalans budžeta i navela da on iznosi nešto više od 66 milijardi dinara sada, te da pokrajina neće odustati od kapitalnih projekata. Radak je navela da je evidentiran pad prihoda od poreza na dobit pravnih lica u odnosu na procenjene prihode i primanja raspoređene odlukom o budžetu. Sadašnjim rebalansom smanjuje se budžet za 1,6 milijardi dinara. Osim rebalansa, poslanici Skupštine Vojvodine razmatrali su i predlog o izmenama kadrovskog plana za ovu godinu, izmenu godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva, kao i fonda za vode. Na dnevnom redu bile su i izmene programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, predlog o prestanku postojanja Razvojne agencije Vojvodine, izmena odluke o objavljivanju propisa i drugih akata, izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za prošlu godinu.