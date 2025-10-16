Toyo Tires gradi Centar za inovacije u Inđiji

U Inđiji Toyo Tires najavljuje izgradnju Centra za inovacije za eksperimentalnu proizvodnju guma. Kako prenose mediji, na osnovu zahteva investitora izrađen je Urbanistički projekat za gradnju u okviru industrijskog kompleksa u Inđiji. Objekat će se prostirati na oko 6.000 metara kvadratnih, a tu će raditi oko 20 zaposlenih. Cilj ovog centra je razvoj novih i poboljšanje postojećih proizvodnih rešenja, čime će se povećati konkurentnost , efikasnost i održivost fabrike. Toyo Tires trenutno zapošljava 671 radnika i ove godine planira proizvodnju od 3,2 miliona guma, uglavnom za tržište SAD-a.