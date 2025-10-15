“Knjiga o Milutinu” uskoro u sremskomitrovačkom pozorištu

preuzeta fotografija

U sremskomitrovačkom pozorištu predstava “KNJIGA O MILUTINU”, u kojoj glumi naš poznati glumac Nenad Jezdić, biće izvedena u subotu, 25. oktobra, od 20 sati. U ovoj monodrami, Milutin je neobrazovan, ali mudar i pravedan seljak kojem je najvažnije u životu brinuti se o majci, ženi, imanju; othraniti volove, napuniti ambar i sačuvati obraz. Mnogo godina posle 1914, Milutin se u mislima vraća na dan kada su zvona pozivala u rat. On, protagonist i pripovedač, priseća se bolnih trenutaka i pokušava da nađe odgovore na pitanja koja su mučila srpskog domaćina. Milutin jednostavnim i emotivnim rečenicama donosi slike rata i meri događaje svojim merilima, govoreći o besmislenosti rata i o lakovernosti ljudi.

Prodaja ulaznica 20. oktobra od 15 do 18h na blagajni pozorišta .