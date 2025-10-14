Danas se slavi Pokrov Presvete Bogorodice

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve. Ovaj dan posvećen je sećanju na čudesno javljanje Presvete Bogorodice u Carigradu, u crkvi u Vlaherni, gde se 911. godine pojavila tokom noćne molitve, raširivši svoj pokrov nad vernim narodom kao znak zaštite i utehe. Taj čin simbolično predstavlja Božju milost i Bogorodičinu brigu za ljude. Veruje se da ona svojim pokrovom štiti sve koji joj se obraćaju s verom i molitvom, a posebno žene, majke i decu.