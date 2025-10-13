Subvencije za organsku proizvodnju

Uprava za agrarna plaćanja objavila je javni poziv za podnošenje zahteva za subvencije u organskoj biljnoj proizvodnji za 2025. godinu. Zahtevi se mogu podneti do 7. novembra isključivo elektronski, putem platforme eAgrar. Podsticaji su namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa sertifikatom o organskoj proizvodnji, a maksimalni iznos koji jedan korisnik može ostvariti tokom godine iznosi 2.520.000 dinara za troškove proizvodnje, prerade i plasmana organskih proizvoda. Poljoprivrednici koji još nisu registrovani na portalu treba da ažuriraju podatke o svom gazdinstvu. Za dodatne informacije mogu se obratiti info-centru Ministarstva poljoprivrede (011/260-79-60 i 011/260-79-61) ili kontakt centru Uprave za agrarna plaćanja (011/30-20-100 i 011/30-20-101) radnim danima od 7.30 do 15.30 časova .