Rezultati fudbalskih utakmica

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati:

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 9. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
OFK KIKINDA – SLOGA ČONOPLJA (0-0)
VETERNIK – ŽELEZNIČAR INĐIJA (0-0)
MLADOST BAČKI JARAK – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (2-0)
GFK SLOVEN RUMA – NAFTAGAS ELEMIR (1-1)
OFK VRBAS – OMLADINAC NOVI BANOVCI (0-1)
INĐIJA – JEDINSTVO STARA PAZOVA (3-0)

NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – DINAMO 1945 PANČEVO (0-1)
MLADOST OMOLJICA – SLOBODA DONJI TOVARNIK (1-0)

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 9. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – BORAC ŠAJKAŠ (1-2)
HAJDUK BEŠKA – JEDINSTVO RUMENKA (1-0)
ŠUMAR OGAR – DUNAV STARI BANOVCI (5-0)
RADNIČKI 1910 ŠID – SLOGA TEMERIN (0-3)

NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA  (0-2)
TSK TEMERIN – JADRAN GOLUBINCI (0-0)
LSK LAĆARAK – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (2-2)
INDEX NOVI SAD – PODUNAVAC BELEGIŠ (3-0)

SREMSKA LIGA, 9. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (2-0)
PARTIZAN VITOJEVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2-4)

NEDELJA:
SREMAC VOJKA – NAPREDAK POPINCI (0-1)
JEDINSTVO RUMA – BORAC 1925 MARTINCI (2-1)
POLET NOVI KARLOVCI – ČSK ČORTANOVCI (0-0)
SLOGA VOGANJ – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (1-1)
KAMENI AŠANJA – LJUKOVO (0-1)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – 1. MAJ RUMA (2-2)

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 8. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – KUPINOVO (2-2)

NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (6-2)
HRTKOVCI – KRUŠEDOL (1-3)
POLET NIKINCI – OFK BRESTAČ (2-1)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SLOGA MARADIK (1-1)
PLANINAC RIVICA – SREMAC DOBRINCI (0-2)
CAR UROŠ JAZAK – GRANIČAR OBREŽ (3-1)

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 8. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (3-2)

NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – FRUŠKA GORA RUMA (2-2)
GRANIČAR JAMENA – JEDINSTVO MOROVIĆ (1-3)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – BORAC RADENKOVIĆ (4-0)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK VAŠICA (2-1)
GRANIČAR KUZMIN – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (1-4)
OFK BOSUT – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (2-3)

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 7. KOLO (15 ČASOVA):

NEDELJA:
PSK PUTINCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI (4-1)
BORAC STEJANOVCI – DONJI PETROVCI (3-1)
GRANIČAR GRABOVCI – BORAC KLENAK (1-3)
NAPREDAK ŽARKOVAC – JEDINSTVO KRALJEVCI (2-3)

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 7. KOLO (15 ČASOVA):

NEDELJA:
DUNAV NOVI SLANKAMEN – SLOGA KRNJEŠEVCI (3-2)
BORAC JARKOVCI – RUDAR VRDNIK (1-1)
SLOVEN SIBAČ – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (0-0)
LOVAC KARLOVČIĆ – SU ROMA SREM SURDUK (8-1)
VITEZ SUBOTIŠTE – SREMAC DEČ (2-3)

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: VOJVODINA NERADIN

GFL SREMSKA MITROVICA, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):

SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – BSK BEŠENOVO (6-0)

NEDELJA:
SLOGA ČALMA – SREMAC JARAK (2-0)
PLANINAC LEŽIMIR – OFK SPARTA GRGUREVCI (3-2)
SLOBODA ŠAŠINCI – BORAC VELIKI RADINCI (3-3)

OPŠTINSKA LIGA ŠID, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):

NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – OFK BINGULA (1-2)
SINĐELIĆ GIBARAC – JEDINSTVO LJUBA (2-0)
OFK BAČINCI – SREMAC BERKASOVO (6-0)
OMLADINAC BATROVCI – BORAC ILINCI (2-1)

